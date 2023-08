Skoda renova Superb

A par do plano de eletrificação e lançamento de novos modelos – já aqui referenciado – a Skoda decidiu-se pela renovação do Superb, modelo que está no topo da gama da marca do grupo VW. A quarta geração do Superb é apresentada no próximo mês de novembro e a carta de intenções mantém as características que o têm acompanhado desde o nascimento, em 2001.

O modelo do segmento D volta a ser proposto em duas configurações de carroçaria – berlina e carrinha -, sublinhando sempre valores como conforto a bordo, espaço, soluções versáteis (a ideia que a Skoda chama de ‘Simply Clever’) e acrescentando tecnologia.

A marca checa não abdicou dos motores de combustão e manteve até opções a gasóleo. O alinhamento para a proposta a nível internacional prevê três motorizações a gasolina (entre os 150 cv e os 265 cv) e duas opções Diesel. A eletrificação fica por conta de nova versão ‘plug-in’ hybrid com autonomia até 100 quilómetros e a estreia de versão ‘mild-hybrid’. Todas estas propostas são servidas por caixa automática de dupla embraiagem DSG – o controlo da caixa foi colocado junto ao volante, na coluna de direção, libertando espaço na consola central.