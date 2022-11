Ainda se lembra do Opel Kadett?

A tão necessária cronologia dos factos. Já tinha havido um Opel Kadett, entre 1936 e 1940. Mas o que nos interessa aqui é o renascimento desse nome, em pleno boom económico que a então República Federal da Alemanha vinha registando no pós-II Guerra. O ano é 1962: Mané Garrincha fazia as delícias do mundo do futebol e levava para o Brasil o Mundial do Chile; o planeta esteve à beira de um caos nuclear, com a crise dos mísseis de Cuba; e, cá pelo burgo, o Benfica levantava a segunda Taça dos Campeões Europeus, batendo em Amesterdão o Real Madrid por 5-3. No cinema, dois acontecimentos opostos: a morte de Marilyn Monroe e a estreia no grande ecrã de um espião ao serviço de Sua Majestade britânica – James Bond, claro, em Dr No. Leia o artigo completo na 'Must'.