Aliante Barchetta podia ser um dos Ferrari mais fantásticos de sempre

A Ferrari acaba de espantar o mundo com o novo SF90 Stradale, um superdesportivo híbrido com 1000 cv que celebra os 90 anos da Scuderia. Mas há outro modelo recente com o símbolo do "Cavallino Rampante" que não lhe fica atrás, sobretudo no que ao design diz respeito.

Denominado Aliante Barchetta, este Ferrari não é um produto da marca de Maranello mas sim um exercício de design feito por Daniel Soriano. Criado para o Ferrari World Design Contest, em 2011, esta fantástica "barchetta" acaba de ser redesenhada e o resultado final não podia ser melhor, revela o 'Aquela Máquina'.