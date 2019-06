Alpine A110S estreia-se com 292 cv de potência

Depois de vários "teasers" a Alpine resolveu mostrar ao mundo o A110S, que se junta aos A110 Pure e A110 Légende na gama da marca francesa. Esta pode ser vista como a versão mais desportiva e radical do catálogo, mas também como a mais potente.

Com apenas 1114 quilos de peso, o Alpine A110S passa agora a contar com um bloco de 1.8 litros turbo de quatro cilindros turbo que produz 292 cv de potência, mais 40 cv do que a versão "convencional". O binário máximo é de 320 Nm e está disponível entre as 2000rpm e as 6400rpm, mais 1400rpm do que as versões com o motor de 252 cv.

A relação peso potência é de 3.8 kg/cv (por oposição aos 4.3 kg/cv das restantes versões) e a aceleração dos 0 aos 100 km7h é agora cumprida em 4,4 segundos. Porém, e de acordo com a marca francesa, este modelo não é só mais potente e mais rápido, é também o mais emocionante. Isto porque a entrega da potência foi optimizada para uma maior tracção à saída das curvas, permitindo assim acelerar mais cedo.

A potência é enviada às rodas traseiras através de uma caixa de sete velocidades de dupla embraiagem Getrag, mas quem assegura que não há perdas de motricidade é o diferencial electrónico que equipa esta versão.

"O objectivo era intensificar o carácter e a entrega de potência do motor. Entre as 5000 rpm e as 7000 rpm o motor é especialmente energético. Mesmo a velocidades elevadas continua a empurrar para a frente, o que encoraja a esgotar cada relação de caixa", afirmou Jean-Pascal Dauce, engenheiro chefe da Alpine.

Também o chassis sofreu uma evolução e foi aperfeiçoado para optimizar a experiência ao volante. As novas molas são 50% mais duras e as barras estabilizadoras são 100% mais firmes. A altura ao solo foi reduzida em 4 mm, de forma a obter um centro de gravidade mais baixo, e o sistema electrónico de estabilidade foi revisto, sobretudo o modo "Track".

Os pneus Michelin Pilot Sport 4 são mais largos (215 mm no eixo dianteiro e 245 mm no traseiro) e contam com uma construção específica. Já os travões são da Brembo e contam com discos bi-matéria e pinças de 320 mm. Nas restantes versões estes travões são um equipamento opcional.

Imagem específica

Além da evolução mecânica esta versão "S" do Alpine A110 também ganhou novos elementos visuais exclusivos. No exterior, destacam-se as bandeiras nos pilares traseiros em fibra de carbono e laranja, a assinatura Alpine em preto na traseira, as pinças em travão em laranja, as jantes especiais "GT Race" com acabamento a preto e o tejadilho em carbono.

Dentro do habitáculo o que mais salta à vista são as bacquets Sabelt com perponto laranja, o volante desportivo em couro, pedais e apoios de pé em alumínio e claro, vários elementos em fibra de carbono e apontamentos laranja em coerência com a decoração exterior.

Do equipamento de séria faz parte o sistema de som de alta-fidelidade da Focal, a telemetria Alpine e os sensores dianteiros e traseiros de ajuda às manobras de estacionamento.

Quanto vai custar?

O preço final para o mercado português ainda não é conhecido mas em França, e já com os impostos incluídos, terá um preço base de 66.500 euros.



Autor: Aquela Máquina