As marcas automóveis mais cresceram nos últimos 5 anos

De acordo com a última edição do estudo "Fastest Growing 100", feito pela Brand Finance, a WeChat é a marca com crescimento mais rápido em todo o mundo. A gigante chinesa cresceu 1540% nos últimos 5 anos e viu a sua avaliação passar dos três mil milhões de dólares, em 2015, para uns impressionantes 50 mil milhões actuais.

Mas se nos focarmos exclusivamente na indústria automóvel percebemos que a Porsche é a marca que mais cresce, sobretudo fora dos dois mercados dominantes, os Estados Unidos e a China. De acordo com o estudo elaborado por esta consultora internacional especializada em avaliação de negócios, a marca de Estugarda cresceu 734% nos últimos 5 anos e está avaliada em 26,672 milhões de dólares, número que lhe vale a sexta posição do ranking.

Atrás da marca alemã - na 15ª posição - surge a Tesla, que nos últimos 5 anos cresceu 532% e que conta com uma avaliação actual de 7,531 milhões de dólares. Em 2014 valia apenas 1,191 milhões. A próxima fabricante automóvel só aparece em 20.º lugar e é a chinesa Geely Auto, agora avaliada em 6,020 milhões de dólares. Em 2014 valia menos 401%, cerca de 1,201 milhões.

O "Top 5" das empresas automóveis só fica completo com a Volvo e com a Audi, com o emblema sueco a registar um crescimento de 291% nos últimos 5 anos e a somar 13,772 milhões de dólares de avaliação total. Já a marca de Ingolstadt está na posição 79.ª e está avaliada em 19,638 milhões de dólares. Há cinco anos, em 2014, valia 177% menos, cerca de 7,082 milhões de dólares.