Aston Martin V12 Speedster: custa 882 mil euros e não tem pára-brisas!

O cancelamento do Salão Automóvel de Genebra obrigou as marcas a alterarem os seus planos, mas isso não impediu a Aston Martin de apresentar a sua mais recente criação, o V12 Speedster.

Criado pela divisão especial "Q by Aston Martin", este V12 Speedster demorou um ano a desenvolver e recorre a uma plataforma única, ainda que use partes das bases usadas pelo DBS Superleggera e Vantage.

Com uma carroçaria quase toda em fibra de carbono, o V12 Speedster conta com uma imagem inspirada no passado de competição da marca britânica, sobretudo no DBR1 que venceu as 24 Horas de Le Mans de 1959, bem como o DB3S de 1953 e o protótipo CC100 Speedster. E isto sem esquecer a inspiração militar, nomeadamente nos caças de combate.

O resultado é um modelo de linhas muito elegantes, sem pára-brisas e sem capota, tal como se exige a um verdadeiro Speedster. Este misto entre desportividade, luxo e elegância continua no habitáculo, que mistura fibra de carbono exposta com alumínio e pele.

"Nenhum modelo demonstra melhor o compromisso da Aston Martin em criar modelos únicos e especiais para os seus clientes do que o V12 Speedster", afirmou Andy Palmer, presidente da Aston Martin Lagonda e CEO do Grupo Aston Martin.

Mas tal como nome sugere, o outro grande trunfo deste modelo está escondido na mecânica, é que este Aston equipa um bloco V12 de 5.2 litros, montado em posição central traseira. Construído em alumínio, este motor - o mesmo que encontramos no DB11 e não DBS Superleggera - conta com quatro árvores de cames e 48 válvulas, produzindo 700 cv de potência e 753 Nm de binário máximo.

A potência é enviada às rodas traseiras - contam com um diferencial autoblocante - através de uma caixa automática de oito velocidades que nos permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,5 segundos e chegar aos 300 km/h de velocidade máxima, um limite electrónico definido pela própria marca britânica.

Já disponível para encomenda, o V12 Speedster terá uma produção limitada a apenas 88 unidades. O preço arranca nas 765 mil libras, o equivalente a 882 mil euros. As primeiras unidades vão chegar aos clientes no primeiro trimestre do próximo ano.





Autor: Aquela Máquina