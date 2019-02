Audi entrega novas “bombas” aos jogadores do Real Madrid: Sergio Ramos ficou com o mais caro

O plantel principal do Real Madrid já recebeu as chaves dos carros de serviço da Audi para esta temporada. O novo Audi Q8 foi o modelo preferido dos "craques" da equipa espanhola, mas foi Sergio Ramos, o capitão dos "merengues", quem pediu o carro mais caro da lista, um Audi A8 de 123 mil euros.

Durante a entrega das chaves dos novos Audi o plantel do Real Madrid foi fotografado por David LaChapelle, considerado um dos fotógrafos mais influentes do século XX e um nome consagrado no mundo da publicidade e moda.





Se Sergio Ramos ficou com o modelo mais caro da lista, foi Gareth Bale que ficou com o mais exclusivo, é que o galês vai poder experimentar o Audi e-tron , o primeiro carro de produção totalmente eléctrico da marca de Ingolstadt. O ' Aquela Máquina' explica as especificidades de cada um.