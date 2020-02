Bill Gates comprou um Porsche Taycan… e Elon Musk ficou furioso!

Como é que se deixa furioso um milionário que adora andar constantemente sob os holofotes do estrelato? Pô-lo em sentido com uma simples mas hilariante "desfeita"!

Bill Gates nunca escondeu o gozo que lhe deu quando viu pela primeira vez o novíssimo Porsche Taycan; já lhe dissemos que ele é um admirador inconfessável dos modelos da marca de Estugarda?!

Dono de uma respeitável colecção de clássicos – a sua garagem está recheada de Porsche e Lamborghini – parece que o patrão da Microsoft optou pelo Taycan Turbo S.

Refira-se que, no nosso país, o topo de gama 100% eléctrico da marca de Estugarda começa nos 192 mil euros, antes de optar por qualquer configuração mais personalizada.

Ora, o que deixou Elon Musk com os nervos à flor da pele foi a entrevista que Bill Gates deu ao youtuber Marques Brownlee. "Se houve uma empresa que ajudou a impulsionar a mobilidade eléctrica, ela foi a Tesla", explicou o multimilionário.

A surpresa vem quase a seguir quando Gates revelou que acabou de comprar um Porsche Taycan. "É o meu primeiro automóvel totalmente eléctrico e estou a gostar muito de o conduzir".

Questionado por Marques Brownlee se houve algo de que sentiu falta nessa, o multimilionário (agora filantropo) confirmou que, em relação aos carros tradicionais com motor de combustão, a autonomia é muito mais reduzida e os tempos de recarga muito mais demorados.

Quem não gostou da "brincadeira" foi Elon Musk, que tem no modelo germânico o principal concorrente do Tesla Model S. Ainda por cima, é mais barato do que o Taycan – no nosso país, a versão Long Range custa 89.800 euros enquanto a variante Performance vale 106.600 euros – e tem maior autonomia.

"As minhas conversas com Bill Gates têm sido decepcionantes, para ser honesto", reagiu o dono da Tesla no seu Twitter à entrevista, na conta da Tesletter, uma newsletter oficiosa da marca 100% electrificada, é reforçada essa decepção.

"Muitas das pessoas que vão ver a entrevista confiam na palavra de Bill Gates e nem sequer vão considerar comprar uma viatura eléctrica".

E porquê, interroga-se a proprietária dessa conta do Twitter? "Porque Bill Gates é uma pessoa muito inteligente!". Esta falta de patriotismo americano…

Autor: Aquela Máquina