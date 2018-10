BMW Série 8 Cabrio fugiu para a net um mês antes do tempo: veja como é

O novo BMW Série 8 Cabrio fugiu para a "net" antes do tempo e já se deixou ver sem nenhum tipo de camuflagem. A culpa é da publicação belga "Autotijn", que terá quebrado o embargo e publicado as primeiras imagens oficiais deste modelo.

A apresentação do Série 8 Cabrio só estava prevista para o final do próximo mês, no Salão Automóvel de Los Angeles, mas a surpresa não saiu como a marca de Munique a tinha planeado.

À primeira vista, as linhas deste Série 8 com a capota recolhida parecem bastante fluídas e naturais, dando ao Série 8 um "look" mais elegante e luxuoso. Ainda assim, importa dizer que a BMW descreve o seu "irmão", o Série 8 Coupé, como um "verdadeiro desportivo", pelo que será curioso ver de que forma vai "etiquetar" esta versão descapotável, como refere o 'Aquela Máquina'.