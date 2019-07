Bosch e Mercedes colocam carros a estacionar sozinhos

A Daimler e a Bosch anunciaram há quase dois anos que iam dar início a um projecto de condução autónoma no parque de estacionamento do Museu da Mercedes, em Estugarda (Alemanha), e agora, as autoridades locais autorizaram o primeiro estacionamento autónomo, sem qualquer tipo de intervenção humana.

De acordo com ambos os fabricantes, este sistema usado no Museu da Mercedes é o primeiro estacionamento automatizado de nível 4 aprovado pelas autoridades, neste caso as de Baden-Württemberg.

A Bosch ficou responsável pelo desenvolvimento da infra-estrutura do projecto, ao passo que a Mercedes se encarregou o desenvolvimento dos automóveis. Depois disso foi necessário colocar os carros a "falar" com a infra-estrutura, permitindo assim que o automóvel leia tudo o que o rodeia e consiga guiar-se até um lugar livre e estacionar.

Quer a Bosch quer a Daimler garantem que estes carros são capazes de detectar outros automóveis, pessoas e as colunas dos parques de estacionamento. Mas mais impressionante ainda é o facto destes veículos conseguirem subir e descer as rampas do estacionamento que ligam os vários andares.

Convém recordar que esta tecnologia está a ser aplicada a um estacionamento privado da própria Mercedes, daí ter sido mais fácil garantir a autorização das autoridades locais. Ainda assim, não deixa de ser um passo muito importante na automatização de uma tarefa que nos rouba muitos minutos por dia.



Autor: Aquela Máquina