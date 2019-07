Camião Kamaz de 9 toneladas saltou por cima de Lamborghini Huracán

Se gosta de automóveis o mais provável é que ‘Mad’ Mike Whiddett e Eduard Nikolaev sejam nomes familiares, o primeiro porque elevou a categoria de drift a níveis nunca antes vistos, e o segundo porque já venceu o Rali Dakar por cinco vezes (2010, 2013, 2017, 2018 e 2019), sempre com os russos da Kamaz.

Agora, estes dois atletas juntaram-se (graças à Red Bull, patrocinador em comum) e criaram uma das manobras mais fantásticas que vimos nos últimos tempos: um camião Kamaz com 9 toneladas a saltar por cima de um Lamborghini Huracán de drift modificado pela Liberty Walk.

O motivo para tudo isto? O Festival de Velocidade de Goodwood, já que ambos estão numa corrida contra o tempo para tentar garantir a última vaga de estacionamento no festival britânico.

"Este é o segundo projecto em que trabalho com o Mike. Ele é uma lenda viva, um artista na sua arte. Mal posso esperar por ver o que as pessoas acharam disto", afirmou Nikolaev. Já Mad Mike destacou que precisou de "quatro semanas para transformar o Huracán no #NIMBUL", designação que deu a este "Lambo" modificado.