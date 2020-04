Carros em 'versão' mármore: a última tendência entre os milionários

Já vimos superdesportivos cobertos com todas as cores do espectro, desde um Rolls-Royce rosa aos Lamborghini dourados do futebolista Aubameyang, mas agora há uma nova tendência que está a fazer furor entre os milionários que querem dar nas vistas: carros de mármore!

Denominada "Marble-Wrapped", esta decoração consiste numa película (ou "Wrap") com o padrão mármore que depois é colada à carroçaria dos automóveis. Esta moda começou no Dubai mas já pode ser vista nas ruas de Londres, ainda que os "modelos" tenham matrículas da Arábia Saudita.

Uma rápida visita ao Instagram permite ver um Ferrari 812 Superfast e um Bentley Bentayga com esta película, mas especialistas como a "Paintisdead" ou a "Wishlist Supercars" já publicaram imagem de um Bugatti Chiron e de um Lamborghini Urus com o mesmo acabamento.



Autor: Aquela Máquina