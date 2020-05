Colecionar os supercarros da infância numa mansão de 18,5 milhões: sim, há quem o faça

Isto de cumprir com uma mansão o sonho de expor os super carrinhos da Matchbox e Corgi Júnior com que brincámos na infância tem que se lhe diga. Claro que, quando se é milionário, essa ambição torna-se muito mais fácil, como é exemplo este santuário instalado no meio da floresta que rodeia a cidade de Denver, no Colorado.

São sete quartos e 14 (!!!) casas de banho espalhados por 2.125 metros quadrados.

Uma piscina, com cascata e gruta incluídas, spa, auditório, e até uma sala de cinema ao melhor estilo da saga ‘Star Trek’, são alguns dos pormenores do "castelo".

O que salta à vista, no entanto, são os 2.500 metros quadrados que a garagem possui para albergar uma fantástica colecção de super carros!

Richard Berry, o dono da mansão, é conhecido pela sua paixão por super desportivos exclusivos.

Entre as peças de arte que colecciona estão um dos primeiros Bugatti Veyron fabricados, um Koenigsegg CCX, e diversos Chevrolet Corvette misturados entre vários ‘muscle cars’.

A garagem onde pode guardar até 100 carros tem sistema de ar condicionado, para suportar os rigorosos Invernos da região, área de lavagem e até uma bomba de combustível.

Mas há mais: está ainda equipada com elevadores hidráulicos para fazer a manutenção dos "brinquedos", e postos de carregamento para veículos eléctricos.

Tudo é rematado com um sistema sonoro de alta-fidelidade para dançar entre os carros!

A "casita" está à venda pela módica quantia de 18,5 milhões de euros. Único problema? Os super carros não estão incluídos no preço!