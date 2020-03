Cuidados a ter com os automóveis muito tempo parados

Numa altura em que a maioria da população portuguesa se encontra em casa, longe das estradas, em quarentena obrigatória, podemos notar uma quantidade de automóveis muito tempo parados nas garagens ou nos estacionamentos das estradas.

Esta não é, de todo, a missão natural de um automóvel, pelo que estes tempos fora das estradas exigem alguns cuidados especiais, para que mais tarde, quando o voltar a usar, não tenha nenhuma surpresa desagradável.

A pensar nisso mesmo, a Honda reuniu e partilhou algumas dicas para assegurar a manutenção do seu automóvel, sem sair de casa.

Verificar óleo e outros itens

Com recurso ao manual do proprietário, verifique os níveis de óleo, líquido de refrigeração e líquido do limpa pára-brisas.

Desengatar o travão de estacionamento

Caso o seu automóvel esteja estacionado num local sem inclinação, e seguro de intervenção alheia, desengate o travão de estacionamento mecânico (tanto quanto possível).

Isto vai permitir proteger a degradação das pastilhas e discos traseiros enquanto tiver o veículo muito tempo parado, bem como do mecanismo em si.

Para prevenir que o seu automóvel se desloque, é aconselhável engrenar uma mudança (1ª ou marcha-atrás, de acordo com o local), e/ou coloque objectos pesados a bloquear as rodas.

Desinfectar e limpar a fundo

Aproveite esta ocasião para desinfectar o seu automóvel, nomeadamente o volante, a manter das mudanças e os botões que controlam o ar condicionado e o sistema multimédia central. Pode fazê-lo com um pano limpo e com uma solução líquida à base de álcool.

Além disso deve ainda limpar a fundo os tapetes do seu automóvel, uma vez que são uma grande fonte de resíduos.

Verificar a pressão e a profundidade do piso dos pneus

Verifique a pressão dos pneus de acordo com o manual do proprietário, bem como o estado e a profundidade do piso dos mesmos. Para saber qual a medida ideal pode recorrer ao truque da moeda de 1€.

Uma vez introduzida a moeda no piso do pneu, caso seja visível o rebordo dourado, é sinal de que deve proceder à substituição do pneu assim que possível.

Certificar o estado das escovas

Com a chegada da Primavera e o fim do Inverno, é um bom momento para limpar as borrachas das escovas limpa-vidros. Caso já apresentem algum desgaste, deve considerar trocá-las.

Evitar a humidade dentro do carro parado na garagem

Aproveite para remover a humidade existente no interior do seu automóvel. Se possível, mova o seu carro para um espaço aberto e abra todas as portas e a mala. Espere 15 a 25 minutos.

Com isto está a prevenir que os vidros embaciem com maior facilidade, além de estar a refrescar o habitáculo do seu carro.

Conduzir o carro de vez em quando

Caso tenha esta possibilidade, deve mover, pelo menos uma vez por semana, o seu automóvel, ainda que seja apenas entrar e sair da garagem. O objectivo principal é evitar a deformação dos pneus.



Autor: Aquela Máquina