Elétricos sempre a crescer

O mercado de ligeiros de pasageiros em Portugal mantém a tendência de crescimento dos modelos 100 por cento elétricos. Nos primeiros sete meses de 2023 foram matriculadas 19.771 unidades, o que corresponde a 15,7 por cento do total de veículos novos comercializados.

Os elétricos (BEV) são já a segunda ‘energia’ do mercado nacional, apenas e naturalmente, suplantada pelos veículos com motor a gasolina. As unidades a gasóleo passaram a significar apenas 12,7 por cento do total e estão atrás das versões híbridas que associam motor a gasolina a motorização elétrica. Até ao final do ano é provável que os modelos com motor Diesel sejam também ultrapassados pelas propostas híbridas ‘plug-in’ (PHEV), que também utilizam unidade elérica somada a motor de combustão a gasolina.

No ‘campeonatoi’ dos ligeiros de pasageiros 100 por cento elétricos continua o domínio da Tesla. Só em julho, e segundo os dados revelados pela ACAP (Associação Automóvel de Portugal), a marca de Elon Musk matriculou 496 unidades no nosso país. A Peugeot, com 287, e a BMW, com 257, ocupam, a distância considerável, os restantes lugares do pódio.