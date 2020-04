Estas são as cinco maiores coleções de carros do mundo

Talvez já tenha ouvido muitas vezes que o dinheiro não traz felicidade, mas para quem é apaixonado por automóveis poder estar rodeado por eles talvez seja a sua ideia de felicidade plena. Juntamos aqui algumas das maiores colecções de automóveis do mundo.

Jay Leno

Ficou famoso por ser o apresentador programa "The Tonight Show" entre 1993 e 2009, um dos maiores ‘talk shows’ da televisão norte-americana.

Parte da fortuna que foi acumulando investiu numa espantosa colecção de carros que supera as 200 unidades. Entre esta imensidão de automóveis destaca-se o Baker Electric de 1909, um Rolls Royce Phantom II de 1934, Duesenberg Model X de 1927 e um Hispano-Suiza plus 22 de 1925.

Jay Leno criou recentemente um programa no Youtube onde mostra a sua colecção de carros, designado Jay Leno’s Garage.

Dmitry Lomakov

Uma das colecções com mais carga histórica e que definitivamente poderia estar exposta num museu. Vindo de uma família russa com uma grande fortuna, desde cedo se apaixonou pelos carros, principalmente os clássicos com algum significado histórico.

Nesta colecção estão presentes veículos que pertenceram a líderes como Hitler ou Estaline e inúmeros carros de países comunistas como o Chayka GAZ-13, modelo da Rússia de 1977.

Ralph Lauren

Um dos grandes nomes da moda a nível mundial também é fã de automóveis. Recentemente juntou vários dos seus modelos na ‘paserele’ do festival de moda de Nova Iorque. Tem mais de 60 carros, incluindo marcas como Alfa Romeo, Ferrari, Bugatti, Mercedes, Jaguar e McLaren.

Todos os carros estão em Nova Iorque e organizados em bases brancas e fundo escuro com um sistema de iluminação próprio para exaltar a sua estética.

Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan

Esta é uma das maiores fortunas de Abu Dhabi. Faz questão de ser uma das mais excêntricas colecções, com especial tendência para várias cores do mesmo carro e veículos com grandes dimensões.

É aqui que está a maior limusina do mundo, com seis eixos, ou um todo-o-terrenos com carroçaria de um desportivo. O sheikh tem uma assumida fixação com o arco-íris e mandou que cada um dos seus Mercedes Classe S 500 (W 116) tivesse uma das cores.

Hassanal Bolkiah, sultão do Brunei

É máximo responsável pelo pequeno país situado na Ásia onde abunda o petróleo. A sua colecção conta com mais de sete mil carros. São 209 BMW, 574 Mercedes, 452 Ferrari, 179 Jaguar, 382 Bentley e ainda alguns Lamborghini, Aston Martin e Rolls-Royce.

Existem aqui alguns modelo únicos como o Ferrari Mythos, Jaguar Pininfarina, Bentley Java e Porsche Carma, mas a jóia da coroa talvez seja o Rolls-Royce Silver Spur onde mandou instalar um trono.



Autor: Aquela Máquina