Este Ferrari 250 GT/E da polícia italiana pode ser seu

A Ferrari assinou alguns dos desportivos mais impressionantes de que há memória, alcançando um prestígio quase inigualável e um palmares competitivo de fazer inveja a qualquer fabricante. Mas aquilo que poucos sabem é que a marca de Maranello também foi responsável por uns dos carros patrulha mais fantásticos da história!

O "Cavallino Rampante" que aqui lhe trazemos é um 250 GT/E de 1962 que pertenceu à polícia italiana durante 10 anos, tornando-se num dos maiores pesadelos dos aceleras transalpinos da altura e num dos veículos policiais mais especiais de sempre.

Equipado com um bloco V12 de 3.0 litros que produzia 240 cv de potência, este 250 GT/E conseguia chegar aos 230 km/h de velocidade máxima, detalhe decisivo para a sua "contratação" por parte da polícia italiana.

Tudo começou com Armando Spatafora, um dos agentes mais respeitados de Roma, que ao ser questionado sobre o que precisava para fazer o seu trabalho de uma forma mais eficaz, respondeu: "o que seria melhor que um Ferrari?".

Consta que estas palavras bastaram para que a decisão de comprar um Ferrari fosse tomada e assim "nascia" um dos carros patrulha mais impressionantes da história. Tal como acontece com todos os automóveis dos "carabinieri", este Ferrari 250 GT/E estava pintado de preto e tinha um interior em pele castanha.

Ficou com a polícia até 1972, altura em que foi comprado por Alberto Cappeli em leilão, que optou por preservar todas as suas especificidades, mantendo assim a sua importância histórica. Por causa desta decisão, as forças policiais italianas autorizaram este 250 GT/E - com o número de chassis #3999 - a circular na via pública com a sua pintura "Squadra Volante", com a sirene e com as luzes de emergência da polícia, um "estatuto" que diz bem da importância deste Ferrari na Itália.

Recentemente foi submetido a uma inspecção oficial da Ferrari que confirmou a sua originalidade, antes de ser colocado à venda na Girardo & Co. O preço está disponível sob consulta e adivinhamos que não será barato. Mas esta é uma oportunidade única para garantir um dos automóveis policiais mais icónicos da história.



