Ferrari criou a chave mais bonita do mundo?

A Ferrari apresentou o Roma, o seu mais recente superdesportivo, alimentado por um poderoso motor V8 biturbo de 3,9 litros que produz 612 cv de potência e 760 Nm de binário máximo.

As linhas são inspiradas em alguns ícones do passado da marca de Maranello, tais como o 250 GT Berlinetta Lusso ou o 250 GT 2+2, e isso resultou num dos Ferrari mais bonitos dos últimos anos. Não temos dúvidas disso desde que vimos a primeira imagem do Roma, mas reforçámos essa opinião quando vimos a chave que a marca italiana preparou para este "Cavallino Rampante".

New Ferrari key... way more visible when you drop it in the bowl on the way in pic.twitter.com/3BOzGkCmy2