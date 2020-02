Ferrari nunca vendeu tantos carros como em 2019: o número que já mete respeito

O ano de 2019 foi o melhor ano de sempre da Ferrari, que pela primeira vez atingiu a marca de 10 mil automóveis vendidos num só ano. Foram 10.131 os automóveis entregues pela marca de Maranello em 2019, número que representa uma subida de 9,5% em relação a 2018.

São óptimas notícias para a marca do Cavallino Rampante, que continua sem lançar o tão falado SUV Purosangue. Recorde-se que o lançamento do Urus por parte da rival Lamborghini permitiu catapultar as vendas da marca do "touro". Com a Ferrari - caso este SUV venha a ser lançado - adivinha-se uma reacção semelhante do mercado…

Dos mais de 10 mil automóveis entregues em 2019, foi a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) que recebeu mais unidades (4895, +16%). Na região das "Américas" a marca transalpina entregou um total de 2900 unidades (-3%), ao passo que a China, Hong Kong e Taiwan absorveram um total de 836 unidades (+20%). Os restantes 1500 Ferrari foram entregues na região da Ásia-Pacífico, número que representou um aumento de 13%.

Num ano em que a marca apresentou cinco novos modelos - SF90 Stradale, F8 Tributo, F8 Spider, 812 GTS e Roma - foram os modelos de motor V8 que registaram uma maior subida nas vendas em relação a 2018, cerca de 11,2%. As versões com motor V12 também subiram, mas o aumento foi mais contido (4,6%).

Como não poderia deixar de ser, mais automóveis vendidos representa uma maior facturação, e nesse campo os números da Ferrari em 2019 também impressionam: 3,766 mil milhões de euros, mais 10,1% face ao ano anterior.

Quanto aos lucros, estão fixados nos 1,269 mil milhões de euros, fruto da margem de lucro de 33,7% da marca italiana, uma das maiores de toda a indústria automóvel.



Autor: Aquela Máquina