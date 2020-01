Ganhou o Euromilhões? Um dos nove Lamborghini Veneno Roadster vai a leilão...

Está no mercado em busca de um hiperdesportivo? Então esta notícia é para si. É que no próximo dia 5 de Fevereiro a RM Sotheby’s vai leiloar um dos nove exemplares do Lamborghini Veneno Roadster.

O Veneno em causa foi o segundo exemplar a ser construído (da série de 9) e foi comprado originalmente por um membro da família real da Arábia Saudita.

A pintura exterior preto mate contrasta na perfeição com os detalhes em verde que encontramos nas pinças de travões, no "splitter" dianteiro, nas saias laterais e no difusor traseiro, isto já para não falar na enorme asa traseira.

Este mesmo tom de verde também foi usado no habitáculo para decorar os bancos, a consola central e parte do tablier, ainda que este interior seja dominado por um acabamento em fibra de carbono exposta.

Quanto ao motor, continua a contar com o mesmo bloco V12 naturalmente aspirado de 6.5 litros com que deixou a fábrica da Lamborghini, em Sant’Agata Bolognese. Produz 750 cv de potência e conta apenas com 450 quilómetros feitos.

Recorde-se que este é apenas o segundo Lamborghini Veneno Roadster da história a ir a leilão, depois de recentemente o Veneno Roadster do vice-presidente da Guiné-Equatorial ter sido vendido por 8.351 milhões de dólares, cerca de 7.53 milhões de euros.

Para este modelo a RM Sotheby’s estima que a venda possa ser feita por um valor entre os 4.5 e os 5.5 milhões de euros, mas nós achamos que estes números são algo conservadores. Resta esperar pelo dia 5 de Fevereiro para ver quem tinha razão…



Autor: Aquela Máquina