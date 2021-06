Há um novo Lamborghini Sián… feito com 400 mil peças Lego!

Há um novo Lamborghini Sián pronto para as curvas… construído com mais de 400 mil peças de Lego! O modelo em tamanho real ocupou 15 pessoas durante 8.660 horas, em jeito de montra do lançamento do novo "brinquedo" da Lego Technic à escala 1:8.

A réplica é uma homenagem milimetricamente perfeita ao super desportivo, ou não tivesse ela 4.980 mm de comprimento por 2.101 mm de largura e 1.133 mm de altura.

Com 2.200 quilos de peso, usa 154 tipos diferentes de peças, incluindo duas dezenas moldadas especificamente para o projeto.

A Lego sublinha que é a primeira vez que formas hexagonais são usadas para formar carroçaria de uma construção.

Os painéis da carroçaria são compostos por um tecido intrincado de elementos Lego Technic hexagonais interligados.

Desta forma, é prestado tributo às formas de seis lados que é parte integrante da linguagem de design da Lamborghini.





O nome do Sián, que significa "relâmpago" no dialeto da região de Bolonha está refletido nas luzes, construídas inteiramente com elementos Technic.

Já o relâmpago lustroso, que brilha ao longo do corpo, reflecte a sequência para acender e apagar os faróis em ‘Y’ e os farolins hexagonais do Sián.

Além disso, foi assegurado que as óticas piscam na mesma sequência que as do modelo real.

Dentro do habitáculo, saltam à vista a perfeição do volante, com o logótipo da Lamborghini e a bandeira italiana, os controlos do painel de instrumentos e os bancos desportivos.

Este projeto é também o primeiro modelo em grande escala da LEGO a ter uma pintura UV com um efeito que parece ter sido pintado a pincel.

A cor, que combina perfeitamente com o modelo à escala 1:8, foi aplicada pela oficina de pintura da Automobili Lamborghini.

Falta saber o preço, não do modelo real mas sim da miniatura: 379,99 euros, o que é uma pequena fracção dos mais de 3 milhões de euros que o verdadeiro Lamborghini Sián custa.

Autor: Aquela Máquina