Hans Zimmer criou o som do novo BMW Vision M Next

Hans Zimmer, conhecido compositor alemão que produziu a banda de sonora de filmes tão marcantes quanto "Gladiador", "Interstelar" ou "The Dark Knight", juntou-se à BMW para criar o som do Vision M Next, o mais recente protótipo híbrido da marca Munique.

A ausência do barulho dos automóveis eléctricos rapidamente se tornou num dilema e isso obrigou a que fosse criada uma lei europeia que obriga os fabricantes a criar eléctricos que façam barulho. A legislação entra em vigor a partir do dia 1 de Julho deste ano.

Assim, e antecipando já este "problema", a BMW recrutou um dos melhores compositores da indústria e lançou-lhe a missão de "recriar a sensação de admiração através do som".

Zimmer gravou nos seus estúdios de Londres e Los Angeles e contou com o auxílio de Renzo Vitale, engenheiro acústico e designer de som do Grupo BMW. Ouça o resultado no vídeo abaixo:

"A aceleração converte-se numa experiência durante a qual o condutor se move através de uma série de texturas de som que se vão transformando gradualmente", explicou o compositor germânico.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que estes dois ‘mundos’ se juntam. A Mercedes, por exemplo, já trabalhou com os Linkin Park na afinação de som de alguns modelos AMG.