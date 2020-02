Honda criou cadeirinha especial... para cães

O capítulo da segurança tem merecido cada vez mais atenção por partes das marcas e isso reflete-se a vários níveis, desde a estrutura que serve de base aos próprios automóveis até aos sistemas de fixação de cadeiras para crianças. Mas a Honda resolveu ir mais longe e acaba de apresentar uma cadeirinha para cães.

Sim, isso mesmo! Como pode ver na galeria de imagens acima, esta cadeira para os nossos amigos de quatro patas funciona como uma espécie de caixa de transporte, ainda que bem mais aberta do que modelos tradicionais e com uma fixação própria para o cinto.

Além desta cadeira a marca nipónica já desenvolveu uma linha de acessórios extensa só para cães, denominada "Honda Dog". Lá pode encontrar várias soluções para aumentar a segurança e o conforto do seu cão.

Quanto a esta cadeira, só há um problema: é que por enquanto este acessório só está à venda no Japão. Resta agora saber se a Honda o vai trazer para a Europa no futuro, e de preferência com uma variedade de tamanhos, é que esta está especialmente pensada para cães de pequeno porte.



Autor: Aquela Máquina