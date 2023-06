Mercado automóvel em Portugal com sinais positivos no mês de maio

O mercado automóvel em Portugal fechou o mês de maio com sinais positivos, confirmando crescimento quer em termos do mês homólogo de 2022, quer por comparação ao acumulado dos primeiros cinco meses do ano. Em termos globais, e de acordo com os dados divulgados pela ACAP (Associação Automóvel de Portugal), já foram matriculados este ano 101.510 veículos novos – uma subida de 40,4 por cento face a 2022.

Os ligeiros de passageiros contribuem decisivamente para esta tendência. Só em maio foram matriculadas 19.816 unidades, para um total de 88.114 nos primeiros cinco meses de 2023 – crescimento de 46,4 por cento.

Este comportamento reflete um ajustamento do mercado, diretamente ligado à maior capacidade das marcas para responder às encomendas. A produção está a regressar a níveis, digamos, ‘normais’ – embora atravesse ainda dificuldades, relativas aos problemas de fornecimento de componentes.

No ‘campeonato’ das marcas – ver quadro -, a Peugeot mantém a liderança nos ligeiros de passageiros, seguida pela Renault e pela Volkswagen. Nestes primeiros cinco meses de 2023, os novos modelos elétricos significaram 15,6 por cento das matrículas.