Mercedes-AMG GT Black Series vai custar 410.900 euros em Portugal

O modelo com o motor V8 mais potente de sempre da Mercedes-AMG já tem preço indicativo de comercialização em Portugal. Depois de termos escrito que o Mercedes-AMG GT Black Series ia custar 335 mil euros na Alemanha, agora ficámos a saber o preço no nosso país: 410.900 euros.

Estamos a falar de um valor que quase chega para comprar dois Mercedes-AMG GT C com 557 cv, mas este é o preço a pagar por um dos modelos mais radicais de sempre da marca de Affalterback, que escolheu este superdesportivo como o sexta modelo da sua história a carrega o sufixo Black Series.

Com um design inspirado na competição, mais concretamente no Mercedes-AMG GT que corre no campeonato e GT3, este Mercedes-AMG GT Black Series conta com um bloco V8 biturbo de 4.0 litros que produz 730 cv de potência e 800 Nm de binário máximo.

Associado a uma caixa de dupla embraiagem com 7 velocidades que envia a potência em exclusivo para o eixo traseiro, este Black Series é capaz de chegar aos 325 km/h de velocidade máxima e acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,2 segundos.



Autor: Aquela Máquina