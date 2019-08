Não há automóvel mais preto do que este BMW X6

A nova geração do BMW X6 foi revelada há cerca de um mês e a primeira aparição pública só está marcada para setembro, no Salão Automóvel de Frankfurt. Porém, este modelo continua a ser notícia, já que a marca de Munique o acaba de mostrar com uma pintura única que o torna no automóvel mais preto do planeta.

A "culpa" é da Vantablack, um novo tipo de revestimento que consegue absorver até 99,965% da luz, eliminando qualquer reflexo e, por isso, criando um nível de preto impossível de alcançar com outros materiais.