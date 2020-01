Novo Porsche 911 GT3 'apanhado' em anúncio do Super Bowl

Pela primeira vez em 23 anos a Porsche fez um anúncio para o Super Bowl e depois de o vermos só podemos dizer uma coisa: a espera valeu a pena!

O foco está, como não poderia deixar de ser, no novo Porsche Taycan, o primeiro automóvel de produção eléctrico da marca de Estugarda, mas houve outro Porsche a "roubar" as atenções. É que durante o vídeo (ver abaixo), filmado no Museu da Porsche, em Estugarda, é possível ver – de relance! – aquilo que parece ser o novo Porsche 911 GT3.

Sabe-se que a marca germânica tem andado a testar a geração 992 do GT3 nos últimos meses, mas sempre com uma forte camuflagem. Por isso, e a confirmar-se, esta é a primeira imagem do modelo sem qualquer tipo de camuflagem.

Não há forma de confirmar se este é de facto o novo 911 GT3, mas a avaliar pela enorme asa traseira, pelo difusor traseiro e pelo pequeno "ducktail", tudo aponta para isso. Certo, para já, é que o novo 911 GT3 deverá chegar ao mercado com um bloco de seis cilindros em linha de 4.0 litros, naturalmente aspirado, com 520 cv de potência.



Autor: Aquela Máquina