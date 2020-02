Novo Porsche Macan Soul é série limitada com 245 cv

A Porsche Ibérica acaba de apresentar uma edição limitada do Macan, denominada Porsche Macan Soul. Apesar de não revelar quantas unidades vai produzir, sabe-se que este modelo já está disponível em Portugal por 91.911 euros.

Disponível num total de seis cores metalizadas – Branco, Preto, Cinzento, Prata, Verde e Azul – o Porsche Macan Soul é alimentado por um motor 2.0 turbo com 245 cv de potência, associado a uma caixa de dupla embraiagem PDK. Este conjunto mecânico permite-lhe chegar aos 225 km/h de velocidade máxima e garante acelerações dos 0 aos 100 km/h em apenas 6,7 segundos.

Por fora este modelo parece um Porsche Macan "convencional", mas se olharmos com atenção percebemos que as saídas de escape desportivas contam com um acabamento preto e que as jantes Sport Classic têm 21 polegadas.

A isto ainda se junta o tejadilho panorâmico, os faróis com tecnologia Full LED, o sistema ParkAssist com câmara traseira e ainda o portão da bagageira com accionamento eléctrico.

Avançando para o habitáculo, destacam-se os bancos em pele com memória e aquecimento, Apple CarPlay com o sistema Siri incorporado, sistema de som Plus, pacote de iluminação Confort e um ecrã táctil central de 10,9 polegadas (com o sistema Porsche Comunication Management).



Autor: Aquela Máquina