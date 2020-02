O Mustang mais radical de sempre? 825 cv de pura emoção

O Ford Mustang Shelby GT500 não é suficiente para si? Então veio ao sítio certo, é que a Shelby American acaba de lançar uma série especial deste modelo, denominada Carroll Shelby Signature Series Ford Mustang e limitada a apenas 50 exemplares.

Apresentado na passada sexta-feira, no National Automobile Dealer Association Show, em Las vegas (EUA), este Mustang equipa o mesmo bloco V8 de 5.0 litros que encontramos no GT500, mas passou a produzir uns impressionantes 825 cv.

Os clientes podem continuar a optar por uma caixa manual, mas este bloco também pode ser associado a uma transmissão automática. A Shelby não revela os registos de que este "monstro" é capaz, mas confirma que o sistema de travões Brembo foi melhorado, tal como os pneus, o sistema de escape Borla e a suspensão MagneRide da Ford Performance.

A carroçaria também foi revista, com este modelo exclusivo a receber novas entradas de ar, novas cavas das rodas dianteiras (em alumínio) com saídas de ar, um novo difusor traseiro e um "spoiler" mais pronunciado.

As modificações também se estenderam ao habitáculo, com este Signature Series Mustang a receber tapetes exclusivos e novos acabamentos em couro.

Com um preço base de 127 mil dólares, este Carroll Shelby Signature Series Ford Mustang só tem um problema: infelizmente para os fãs europeus do "Pony Car", este Mustang só será vendido na América do Norte.



Autor: Aquela Máquina