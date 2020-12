O que tem este Audi RS Q8 da Mansory de tão especial para custar 288 mil euros?

O Audi RS Q8 é um dos SUV mais potentes que o dinheiro pode comprar, graças a um bloco V8 biturbo de 4.0 litros que produz 600 cv e 800 Nm. Mas porque há sempre quem queira mais, a Mansory, conhecida preparadora alemã, propõe uma versão ainda mais radical do SUV da marca dos quatro anéis.





Com uma série de alterações visuais que o deixam bem mais agressivo, este Audi RS Q8 modificado pela Mansory apresenta-se com um conjunto de jantes que pode ir até às 24’’, cavas das rodas alargadas e muita fibra de carbono.Mas a maior diferença está mesmo escondida na mecânica, já que graças a um novo sistema de escape e a uma Unidade de Controlo do Motor reprogramada, este RS Q8 passou a debitar 780 cv de potência e 1000 Nm de binário máximo, números que lhe permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,3 segundos e chegar aos 320 km/h de velocidade máxima. Recorde-se que o modelo original fica-se pelos 305 km/h de velocidade máxima e precisa de 3,8 segundos para atingir os 100 km/h.Mais potência, mais velocidade e mais agressividade só podiam significar uma coisa: mais dinheiro. Se em Portugal o Audi RS Q8 original começa nos 186.652 euros, esta versão transformada pela Mansory custa uns impressionantes 288.888 euros, quase o dobro do que este SUV custa na Alemanha.Audi RS Q8 da Mansory tem 780 cv e custa quase 300 mil euros. Acha que vale a pena?Aquela Máquina