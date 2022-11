Opel Astra Sports Tourer: tradição renovada

Já aqui referenciada aquando da revelação internacional, no último verão, a versão carrinha do Opel Astra (denominada Sports Tourer) está agora disponível para encomenda em Portugal. As primeiras unidades chegam ao nosso país em abril e por preços que começam nos €27.530 – para a versão 1.3l a gasolina, com 130 cv de potência.

A longa tradição da Opel no capítulo das carrinhas – o Kadett Caravan nasceu em 1963 - não ficou para trás nesta nova geração do Astra. A marca sabe que a tendência atual dos consumidores vai para os SUV/Crossover, mas a configuração mais familiar (vamos dizer assim) ainda faz sentido. E assim nasceu a Sports Tourer, ligeiramente mais comprida e mais alta do que a berlina de 5 portas – privilegiando o espaço na bagageira e o acesso ao interior.

Construída a partir da mesma plataforma (EMP2), que serve outros modelos do grupo Stellantis, a Astra Sports Tourer distingue-se naturalmente na secção traseira - portão mais largo e com melhor acesso. O interior é idêntico, com referência para opção de ‘limpar’ o máximo de controlos físicos – aproveitando também o conjunto painel de instrumentos digital/ecrã tátil, que a marca designa por ‘Pure Panel’.

No primeiro contacto dinâmico (estrada e autoestrada… ambas com piso molhado), houve oportunidade para conduzir a versão a gasolina (motor 1.3l de 130 cv) e uma das ‘estrelas’ – a versão híbrida ‘plug-in’ com 180 cv (motor a gasolina, mais motor elétrico). Neste particular, ficou demonstrado que a carrinha lida bem com o sistema utilizado – sobressaindo ainda a proximidade entre os valores anunciados de autonomia em modo elétrico e aqueles que obtivemos.

Claro que o preço desta versão eletrificada é muito superior à Sports Tourer com motor de combustão (também há motorização a gasóleo), mas a tecnologia ainda tem custos difíceis de reduzir. A Opel tem ainda previstas mais duas versões da carrinha Astra. Uma híbrida plug-in com 225 cv e outra 100 por cento elétrica, esta agendada apenas para o início de 2024.