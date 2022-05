Opel Corsa: a ternura dos 40

Sinais dos temposEstamos no ano da graça de 1982: Olivia Newton-John lidera os ‘tops’ musicais com Physical (mas Eye of the Tiger, dos Survivors, não anda longe), a febre do Naranjito e do Mundial de Futebol, realizado em Espanha, domina as atenções do lado do Desporto, enquanto Leonid Brezhnev morre, lançando a URSS num raro período de instabilidade governativa. Karol Wojtyla é papa (João Paulo II), na sua Polónia natal o sindicalista Lech Walesa é libertado, enquanto "lá em baixo", nas longínquas paragens das Falklands, a Argentina e o Reino Unido travam uma guerra por umas ilhas Malvinas que pouca gente sabia (e ainda agora poucos saberão) localizar num mapa.