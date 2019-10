Opel Grandland X Hybrid4 já tem preços para Portugal

A Opel já abriu as encomendas do novo Grandland X Hybrid4, um SUV híbrido com 300 cv de potência que se assume como o topo de gama da família Grandland X da marca alemã.

Este modelo é uma das peças-chave da estratégia de electrificação da gama de produtos da Opel, que ainda recentemente apresentou ao mundo outro dos símbolos desta estratégia, o Corsa totalmente eléctrico. O 'Aquela Máquina' dá-lhe todos os pormenores