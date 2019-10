Os 28 candidatos a Carro do Ano 2020

A 37.ª edição do Essilor Carro do Ano/Tro­féu Volante de Cristal 2020 arranca este ano com 28 candidatos para suceder ao vencedor da última edição, o Peugeot 508. Do total de inscritos, 24 são ilegíveis a Carro do Ano.



Organizada pelo Grupo Impresa através da SIC/Notícias e do Expresso, esta iniciativa conta a participação de um júri constituído por 19 jornalistas dos principais órgãos de comunicação social portugueses, entre os quais o Jornal de Negócios/Negocios.pt.





A partir de agora, os jurados vão iniciar testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso para fazerem a sua avaliação em áreas tão diversas como a estética, desempenhos, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental.





Numa segunda fase, em meados de janeiro de 2020, serão dados a conhecer os sete finalistas. A divulgação de resultados e entrega de prémios terá lugar na segunda quinzena de fevereiro.





O modelo premiado será distinguido com o título de Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020, recebendo o respetivo representante ou importador o Troféu Volante de Cristal.

Paralelamente, será galardoado o melhor produto automóvel (versão) em segmentos distintos do mercado nacional. Estes galardões vão contemplar sete classes: Citadino, Familiar, Desportivo/Lazer, Grande SUV, SUV Compacto, Elétrico e Híbrido. Estas duas últimas classes são uma novidade desta edição e foram criadas com o objetivo de sublinhar a importância da eletrificação no setor automóvel e refletir a aposta e o investimento que os fabricantes estão a fazer.





Para esta edição, a organização volta a selecionar cinco dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que consigam beneficiar diretamente a condução e o condutor, que vão ser apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final.

CANDIDATOS A CARRO DO ANO:

Audi Q3 Sportback

Audi e-tron quattro

Bentley Continental GTC

BMW Série 1

BMW X7

BMW Série 8

Citroën DS3 Crossback

Citroën C5 Aircross

Kia XCEED

Kia Proceed

Lexus UX 250h Luxury

Lexus ES 300h Luxury

Honda CR-V

Mazda CX-30

Mazda3

Nissan Juke

Peugeot 208

Opel Corsa

Toyota RAV4

Toyota Corolla

Škoda Scala

Seat Tarraco

Volkswagen T-Cross

Volkswagen Passat

CANDIDATOS NAS VÁRIAS CLASSES

FAMILIAR DO ANO:

BMW 116d

Kia ProCeed 1.6 CRDi GT Line

Mazda3 HB 2.0 SKYACTIV-X 180 cv Excellence

Škoda Scala 1.0 TSI 116 cv Style DSG

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Luxury Black

HÍBRIDO DO ANO:

Hyundai Kauai HEV 1.6 GDI Premium MY20 + Navi + Vision

Lexus ES 300h Luxury

Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Exclusive

Volkswagen Passat GTE

SUV/COMPACTO DO ANO:

Audi Q3 Sportback 35 TDI 150 cv S Tronic

Citroën C5 Aircross Shine 1.5 BlueHDi 130 EAT8

Honda CR-V Hybrid 2.0 Lifestyle

Kia XCeed 1.4 T-GDI Tech

Lexus UX 250h Luxury

Mazda CX-30 2.0 SKYACTIV-G 122 cv Evolve Pack i-ACTIVSENSE

Nissan Juke 1.0 DIG-T 117 cv N-Connecta

Toyota RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force SQUARE Collection 4x2

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 cv DSG

DESPORTIVO DO ANO:

Bentley Continental GTC

Hyundai i30 Fastback N 2.0 TGDi MY19 275 cv

BMW 840d xDrive (Cabrio)

GRANDE SUV DO ANO:

BMW X7 M50d

Seat Tarraco 2.0 TDI 150 cv XCellence

ELÉTRICO DO ANO:

Audi e-tron quattro

Citroën DS3 Crossback E-TENSE Grand Chic

Hyundai IONIQ EV MY20 + Pack Pele

CITADINO DO ANO:

Opel Corsa 1.2 Turbo 130 cv GS Line

Peugeot 208 GT Line 1.2 PureTech 130 EAT8