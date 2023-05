Peugeot 408 PHEV: Um reforço de peso

Quatro meses após a chegada das primeiras unidades do Peugeot 408, modelo com o qual a marca francesa pretende cimentar ainda mais a liderança no segmento dos familiares compactos, está disponível a versão ‘Plug-in Hybrid’ de 180cv.

Foi exatamente esta proposta que tivemos oportunidade de conduzir. A viagem teve início em Lisboa e terminou no Pinhão (384km), na região vinícola do Douro, com a EN222, considerada a melhor estrada do Mundo, a servir também de palco para este ‘felino’ soltar as garras e brilhar com uma bela paisagem como fundo.

Não custa afirmar que ninguém ficará indiferente ao novo 408, um ‘fastback’ inédito que surpreende pelo visual; pela tecnologia de vanguarda, mas também pela eficiência, aspetos fundamentais para a Peugeot quando se trata de lançar novo modelo no mercado automóvel.

No exterior, saltam à vista as linhas incisivas, o azul Obsession - cor única deste modelo - e as jantes opcionais de 20 polegadas, bem como os traços felinos nas óticas dianteira e traseiras com elementos em LED e as ‘orelhas de gato’ que, para além do contributo aerodinâmico que oferecem, ajudam a esconder as dobradiças da bagageira.

Já no interior, a geração mais recente do ‘i-Cockpit’ vai agradar até aos condutores mais apaixonados por tecnologia, oferecendo uma panóplia de funcionalidades à distância de um simples toque no monitor. Mas este 408 não traz apenas novidades para os condutores. Afinal, a distância longa entre eixos (2,79m) oferece conforto extra aos passageiros da segunda fila – nomeadamente em termos de espaço disponível.

O novo 408 da Peugeot terá versão totalmente elétrica – possivelmente será lançada nos próximos meses –, mas para já contempla as versões híbridas ‘plug-in’ de 180 e 225cv, além de uma versão a gasolina 1.2 PureTech de 130cv, todas servidas por caixa automática de 8 velocidades.

A Peugeot dividiu a gama do 408 em três níveis de equipamento: Allure, Allure Pack e GT. Os preços começam nos 35.800 euros na versão Allure a gasolina (130cv), enquanto o ‘Plug-in Hybrid’ de 180cv começa nos 45.150 euros, também na versão Allure. Já a versão mais potente (225cv) só está disponível nos níveis Allure Pack e GT e começa nos 47 900 euros.