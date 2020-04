Por 13 mil euros, esta autocaravana militar pode ser sua

Em tempos de apocalipse devido ao Covid-19, nada melhor do que ter uma autocaravana para nos isolarmos nos lugares mais perdidos do nosso planeta.

Um "rebelde" da Estónia decidiu dar novo uso ao Volvo C304 que o construtor fabricou, entre 1974 e 1984, para equipar o exército sueco.

O "novo/velho" Volvo RLTGB1312 A MT, assim foi ele rebaptizado, é um camião para expedições aventureiras, capaz de levar o menos treinado explorador aonde quer que queira ir.

Para começar, o motor a gasolina que equipava este "peso pesado" foi substituído pelo bloco ‘diesel’ 300 TDi de um Land Rover.

Com 111 cv de potência e 195 Nm de binário máximos, a transmissão às seis rodas motrizes é feita a partir de um caixa manual TGB 20 de cinco velocidades com sistema de bloqueio do diferencial para cada eixo.

Parece-lhe pouco para arrastar este "monstro" por caminhos de cabras? Pois desiluda-se o leitor porque, em 2005 e 2006, este Volvo foi e voltou aos montes Urais, na Rússia, bem perto do Círculo Polar Ártico.

Em ambas as viagens percorreu mais de 8 mil quilómetros sem problemas de maior, para além das dezenas de litros de gasóleo que irá gastar nas suas viagens.

Só o tanque de combustível tem uma capacidade para 245 litros, que pode ser reforçado com outros pequenos depósitos para o que der e vier!

Como animal bruto que é, não abunda o conforto a bordo deste Volvo. Mesmo assim, o dono do camião conseguiu transformar o compartimento de carga num espaço minimamente habitável!

Três beliches dão um mínimo de comodidade para descansar e, para os dias mais frios, têm um fogão a lenha para cozinharem e aquecerem-se.

Está também montada uma televisão para não se sentirem demasiado isolados do mundo que os rodeia e um depósito para transportar 20 litros de água potável.

Esse volume pode ser aumentado em mais 200 litros, caso se prescinda do precioso líquido, guardado num segundo tanque, para lavar o camião quando fica todo enlameado.

Pode ainda ligar qualquer outro electrodoméstico às tomadas eléctricas de 220 volt instaladas no habitáculo, alimentadas por um gerador accionado pelo motor do camião.

Ah! E está equipado com um rádio CB para pedir ajuda onde quer que esteja se ficar atolado.

Este Volvo RLTGB1312 A MT assume-se, assim, como uma opção idílica para todos aqueles que gostam de acampar no campo no mais puro estilo militar.

Por apenas 13 mil euros, esta autocaravana pode ser sua; só tem de ir buscá-la à Estónia!



Autor: Aquela Máquina