Porsche vai leiloar o último 911 (991) para ajudar na luta ao coronavírus

A Porsche resolveu assinalar a despedida da geração anterior do 911 (991) com um exemplar muito especial do 911 Speedster. Agora, essa mesma unidade será leiloada (online) pela RM Sotheby’s entre os dias 15 e 22 de Abril e o valor da venda será doado à United Way Worldwide’s COVID-19 Community Response and Recovery Fund.

Este é um dos 1948 exemplares produzidos do 911 Speedster, feitos para assinalar os 70 anos da marca de Estugarda. Conta com um bloco boxer de 4.0 litros, naturalmente aspirado, de seis cilindros em linhas, que produz 510 cv de potência. Está associado a uma caixa manual de seis velocidades que lhe permite ir dos 0 aos 96 km/h em 3,8 segundos e chegar aos 309 km/h de velocidade máxima.

Esta unidade em concreto soma apenas 32 km desde que saiu da fábrica, inclui o Heritage Design Package e está pintada na cor GT Silver metalizada, sendo que quem a comprar vai receber ainda um coreógrafo 911 Speedster Heritage Design, criado pela Porsche Design na Suíça. Este cronógrafo inclui o mesmo couro cognac usado no carro e conta com o mesmo número de chassis.

Mas há mais. O feliz proprietário do derradeiro 911 (991) terá ainda direito a uma visita ao centro de desenvolvimento da Porsche, em Weissach, bem como a um livro que fala sobre a criação deste exemplar em concreto, onde se incluem fotografias e esboços originais da equipa de desenvolvimento do 911 Speedster.

O carro será entregue ao novo proprietário num evento nos EUA pela mão de Klaus Zellmer, CEO da Porsche Cars North America.



Autor: Aquela Máquina