Quantas bolas de golfe cabem dentro da bagageira de um SUV?

Alguma vez deu por si a pensar na quantidade de bolas de golfe que cabem na bagageira de um SUV? Sim? Então saiba que a SEAT tem a resposta para todos os seus problemas. A fabricante espanhola, com sede em Martorell, aproveitou o facto de o SEAT Tarraco ter sido premiado como o "Carro Ideal" pelo colectivo de jogadores de golfe e profissionais do sector na edição XI da Taça de Espanha de meios de comunicação e foi à procura da resposta.

Com 760 litros de capacidade – na configuração de cinco lugares, a bagageira é um dos pontos fortes do Tarraco e um requisito obrigatório para qualquer golfista. Mas afinal, quantas bolas de golfe lá conseguimos arrumar? Bem, vamos a um pouco de matemática: Se uma bola de golfe tem 4,27 cm de diâmetro e um volume de 40.679 cm3, e a bagageira de um Tarraco tem 760 litros de capacidade, então cabem lá umas impressionantes 8.500 bolas de golfe.

Mas quase tão importante quanto a quantidade de bolas é a forma como a SEAT as colocou na bagageira do seu SUV, recorrendo a dois golfistas equipados com um taco Sand Wedge de 56º. Tacada após tacada, a mala do Tarraco foi começando a encher. Mas após a barreira das 3.300 bolas, a gravidade entrou em jogo e algumas começaram a cair. Foi então que Marina Martinez e Oriol Martinez recorreram a uma solução bem mais rápida: cestos cheios de bolas!

O resultado final tem tanto de impressionante quanto de satisfatório, com a cereja no topo do bolo a estar reservada para o final, quando o portão traseiro se abre e vemos sair um mar de bolas brancas. Pode ver tudo no vídeo abaixo.



Autor: Aquela Máquina