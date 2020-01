Renault Clio é o favorito dos Portugueses: Mercedes Classe A vem a seguir

Em 2019 o carro preferido dos compradores portugueses voltou a ser o Renault Clio, de acordo com os mais recentes dados da ACAP - Associação Automóvel de Portugal. Apesar de as vendas terem caído 21,6% no ano passado, o Clio representou 4,8% do mercado de ligeiros do nosso país em 2019 e somou 10.649 unidades matriculadas.

Com preços a começar nos 15.705 euros, o Clio representou um terço das vendas da Renault em Portugal, marca que vendeu 29.014 automóveis no nosso país e se afirmou, novamente, como líder de mercado.

Logo atrás do Clio surge o Mercedes Classe A, que pela primeira vez aparece nos três primeiros lugares dos mais vendidos.. O modelo compacto da marca alemã - e único automóvel germânico no Top 10 - viu registadas 7.001 unidades, de acordo com a Mercedes-Benz Portugal, e representou 42% das vendas da marca de Estugarda no nosso país.

Este rendimento do Classe A valeu mesmo o melhor ano de sempre da Mercedes em Portugal, com 16.651 automóveis vendidos. Só a Renault e a Peugeot fizeram melhor, ainda que Pierre-Emmanuel Chartier, CEO da Mercedes-Benz Cars Portugal, tenha referido na conferência de imprensa anual da marca que o objectivo é sempre "a liderança do segmento premium" e que a Mercedes "não compete com a Renault nem com outras fabricantes de massa".

O terceiro modelo mais vendido em 2019 foi o Renault Captur, com 7370 unidades registadas, mais 7,8% do que no ano anterior. Ao crossover da marca francesa, que este ano conheceu uma nova geração, seguiu-se o FIAT Tipo, o único representante italiano no Top 10. O Tipo agarrou a quarta posição da tabela dos mais vendidos e somou 5.953 unidades matriculadas.

O Citroën C3 ficou na quinta posição, com 5.709 unidades, à frente de Peugeot 208, Renault Mégane, Peugeot 2008 e Peugeot 308, que ocupam os quatro lugares seguintes. A tabela dos 10 carros mais vendidos em Portugal só fica fechada com o Ford Focus.

Neste Top 10 é notório o domínio das marcas francesas, que garantem sete dos 10 automóveis mais vendidos no nosso país no ano passado. Destaca-se ainda o desaparecimento do Nissan Qashqai desta lista, depois de ter fechado o ano de 2018 na segunda posição da lista.

Recorde-se que em 2019 foram registados 267.828 veículos em Portugal, dos quais 223.799 carros ligeiros de passageiros.



Autor: Aquela Máquina