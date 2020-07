Renault “rouba” chefes de design da SEAT e Peugeot

Luca de Meo, ex-CEO da SEAT, só chegou ao comando da Renault no início deste mês, mas já está a deixar marca, uma vez que garantiu a contratação dos chefes de design da SEAT e da Peugeot.

Quer Alejando Mesonero-Romanos (ex-SEAT) como Gilles Vidal (ex-Peugeot) passarão a trabalhar sob a liderança de Laurens van den Acker, actual director de design do Grupo Renault.

Ainda não se sabe que tarefas Luca de Meo tem pensadas para estes novos elementos, mas uma vez que Laurens van den Acker continua a assumir a liderança do design do grupo, é de esperar que Alejando Mesonero-Romanos e Gilles Vidal venham a exercer funções mais específicas numa das marcas do grupo, que engloba a Renault, a Dacia e a Alpine.

O lugar deixado vago por Alejando Mesonero-Romanos na SEAT será ocupado – em regime temporário - por Werner Tietz, chefe de pesquisa e desenvolvimento da marca espanhola. Já na Peugeot será Matthias Hossann, responsável pelo design do protótipo e-Legend, a assumir a vaga até aqui ocupada por Gilles Vidal.



Autor: Aquela Máquina