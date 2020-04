Straights and Corners: Jaguar lançou jogo de tabuleiro para toda a família

A Jaguar acaba de lançar um jogo de tabuleiro que promete ajudar as famílias a passar tempo de qualidade nestes tempos de confinamento. Denominado "Straights and Corners", este jogo leva o Jaguar i-PACE eTrophy às mesas de todos nós.

Como jogar?

Para jogar o ‘Straights and Corners’ basta ter um dado, imprimir o jogo e recortar as fichas dos Jaguar I-PACE eTROPHY. Uma vez escolhido o preferido e seguindo regras simples, basta atirar o dado e percorrer as retas e as curvas, para demonstrar à família quem é o mais rápido dos participantes.

O jogo arranca com todos os pilotos na casa ‘And we go green’. Lançando os dados à vez, cada jogador move a sua ficha Jaguar I-PACE eTROPHY pelo número de casas que tirou. Se o carro calha na casa com ‘Attack mode’, deve-se avançar para a casa indicada no final das setas. O primeiro jogador a chegar a casa da bandeira quadriculada é o vencedor da corrida.

Regras das diferentes casas:

Ao calhar na casa com a bandeira vermelha, retrocede quatro casas.

Ao calhar na casa com ‘Attack mode’, avança para casa indicada pela seta.

Ao ser mostrada a bandeira amarela de perigo, retrocede até à casa indicada pela seta.

Ao sofrer um acidente, retrocede três casas.

Ao calhar na casa ‘Fastest Lap’ (volta mais rápida), avança cinco casas.

Ao calhar numa casa ABB, o Jaguar I-PACE eTROPHY está recarregado, avança uma casa.

Ao calhar numa casa Michelin, o Jaguar I-PACE eTROPHY tem pneus novos, avança duas casas.

Ao calhar numa casa DHL, o carregamento é transportado para outra localização, avança dez casas.

Pode fazer download (gratuito) dos carros e das fichas de jogo aqui. Depois é só imprimir e recortar!



Autor: Aquela Máquina