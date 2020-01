Subaru apresentou o F.U.C.K.S. e o nome já virou piada

A Subaru apresentou no Salão de Singapura o Forester Ultimate Customized Kit Special e, como seria de esperar, foi o seu nome que mais deu nas vistas, é que as iniciais formam o nome… F.U.C.K.S.

O significado desta palavra é conhecido até por aqueles que não dominam a língua inglesa, pelo que é escusado dizer que está longe de ser apropriado para um automóvel. Não foi preciso muito para que esta situação insólita rapidamente se tenha tornado viral nas redes socias, levando a própria Subaru of America a emitir um pedido de desculpas pela "situação infortuna".

Entretanto o nome do modelo já foi retirado do Salão, sendo que numa primeira fase estas iniciais até estavam em plano de destaque – e a negrito! - no próprio expositor. Ainda assim, os "estragos" já estavam feitos!

Mas falando do carro em si, que por culpa desta situação passou para segundo plano, importa dizer que é uma versão modificada e personalizada do Subaru Forester, ainda que por enquanto não passe de uma versão unicamente "show off".

