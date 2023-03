Suzulight, o tamanho não importa(va)

Há 68 anos, este foi o primeiro kei car produzido em série e o primeiro carro japonês com motor e tração à frente. Na reconstrução pós-II Guerra Mundial, a Suzuki inovava e dava o pontapé de saída para o milagre automóvel (e económico) do Japão.Mini, micro, nano, pequeníssimos veículos, os kei cars (ou keijidosha, "automóvel ligeiro" em japonês) são uma categoria criada pelo Japão no final dos anos 40, para motorizar a vida e a economia do país. Com medidas exteriores regulamentadas e motores de reduzida cilindrada, simples de fabricar e de manutenção fácil, os kei cars ainda hoje são fabricados aos milhões e dominam a paisagem rodoviária japonesa, principalmente a urbana – muito embora os diminutos automóveis possam utilizar as auto-estradas. Leia o artigo na íntegra na MUST