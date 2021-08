Também tu, Bru... Mercedes?

Ainda os ecos da profissão de fé da Stellantis não se tinham dissipado e já a poderosa Mercedes-Benz vinha a terreiro comprometer-se a ser um fabricante completamente eletrificado. E, tal como JFK havia prometido ir à Lua antes do final da década, também a marca alemã aponta 2030 como o limiar da sua nova existência 100% elétrica. Naqueles mercados em que as condições o permitam, claro.





De todos os fabricantes automóveis que pudessem vir manifestar o seu interesse na mobilidade sustentada e elétrica – e muitos deles já o fizeram ou virão a fazer num futuro muito breve – esta tomada de posição por parte do grupo Daimler AG reveste-se de particular simbolismo. Afinal, os alemães são o "pai" do automóvel, aquele meio de transporte movido por um motor de combustão interna e que Carl Benz patenteou em julho de 1886. Leia o artigo na íntegra na Must