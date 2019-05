Tesla Model X inspirado no Homem de Ferro? Sim, existe!

Ao longo dos anos já vimos vários automóveis inspirados em super-heróis, nomeadamente no Batman e no Super-Homem. Mas a moda mais recente tem como protagonista um elemento do universo rival, o Homem de Ferro.

Já são vários os donos de Teslas que resolveram homenagear esta personagem da Marvel pintando o Model X com as cores da armadura do herói, vermelho e dourado, como mostra o Aquela Máquina.

Estes modelos não passaram despercebidos nas ruas e várias imagens acabaram por ser partilhadas no Reddit, permitindo-nos assim perceber como seria o carro de Tony Stark se este tivesse um Tesla Model X. Recorde-se que no cinema o herói é frequentemente visto ao volante de modelos da Audi (ver galeria).