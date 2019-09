Um Lamborghini Diablo direto para a sucata

Não será daquelas histórias para mais tarde recordar, tal deve ser o desespero do homem que espatifou um Lamborghini Diablo há alguns dias nas suas mãos.

A situação aconteceu no início desta semana, numa rua de Sydney, avançou a Australia Crash Investigation Unit, uma página pessoal do Facebook.

Com um amigo ao lado, o feliz proprietário pisou o acelerador do clássico, que tinha comprado há poucas semanas, para vê-lo a levantar voo e a enfaixar-se no meio do mato. Felizmente, nenhum dos ocupantes sofreu qualquer ferimento.

Aprecie as imagens deste super carro que já deve ter encontro marcado com uma sucateira da cidade australiana.

