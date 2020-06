Velhos são os trapos: norueguês de 78 anos compra um McLaren 720S para acelerar!

Desenganem-se aqueles que pensam que a terceira idade é sinónimo de pantufas nos pés, sentado todo o dia a ver televisão.

Henry Harrfeldt, um idoso norueguês de 78 anos, mostra como é possível gozar a vida em pleno… ao volante de um McLaren 720S!

O ano passado, decidiu investir 397 mil euros no supercarro equipado com um bloco V8 biturbo de 4.0 litros para se sentir vivo!

Já com mais de 4 mil quilómetros feitos nas estradas à volta de casa, no vídeo percebe-se que gosta de pisar o acelerador, para tirar o melhor partido dos 720 cv e 770 Nm de força do bólide.

Henry Harrfeldt, no entanto, não é propriamente um novato a conduzir modelos superlativos: foi piloto de competição nos seus anos de juventude .

Na sua garagem guarda um AC Cobra com quatro décadas anos e um Ford GT40 com menos dois anos.

"Também não anda devagar", brinca o idoso norueguês sobre a estrela das 24 Horas de Le Mans nos anos 60.

"Basicamente, é um carro de competição legalizado para acelerar na estrada!", mas é numa pista de corridas que tira o melhor partido dele.