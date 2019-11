Vendas automóveis sobem 7% em outubro

As vendas automóveis em Portugal subiram em outubro pelo segundo mês consecutivo, tendo crescido 7% em termos homólogos, para as 19.047 unidades, indica esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Ainda assim, as vendas nos primeiros 10 meses do ano cifram-se em 225.597 viaturas, menos 3,1% do que em igual período de 2018.





O segmento de ligeiros de passageiros registou um incremento de 12,2% nas vendas em outubro, para 15.649 unidades. Este segmento sofreu fortes quebras nos últimos quatro meses do ano passado devido à introdução do protocolo de medição de emissões WLTP.

Em termos acumulados, as vendas de ligeiros de passageiros situam-se nos 189.673 veículos, uma descida homóloga de 3,5%.

Já os comerciais ligeiros sofreram uma quebra de 9,7%, para 2.917 unidades, em outubro. Nos primeiros 10 meses do ano este segmento regista 31.073 viaturas vendidas, o que traduz uma queda de 1,3%.



Nos veículos pesados, as 481 viaturas vendidas em outubro ficam 23,8% abaixo dos números de igual mês em 2018. Ainda assim, desde o início do ano as vendas no segmento sobem 3,8%, cifrando-se em 4.850 unidades.