Volkswagen Beetle chegou ao fim da linha: hoje foi feito o último

A história de mais de 80 anos do Volkswagen Beetle chegou ao fim. O icónico carro da marca de Wolfsburgo despede-se esta quinta-feira no México, onde a sua última unidade foi construída.

A vida deste modelo explica-se em três gerações distintas: a original, de 1938 a 2003, o New Beetle, entre 1997 e 2011, e Beetle, de 2011 até 2019. No total foram vendidos mais de 21,5 milhões de unidades deste modelo.

Agora, a despedida do mítico Carocha faz-se com uma edição comemorativa "Final Edition" que foi produzida no México. Esta série é limitada a 5961 unidades e o último exemplar a ser feito já tem destino: o museu da marca alemã.

Muito se tem falado acerca de um eventual regresso deste modelo sob a forma de um automóvel eléctrico, tal como a marca vai fazer com a "Pão de Forma" eléctrica. Contudo, a Volkswagen não parece mesmo estar para aí virada, pelo que tudo indica que esta seja mesmo a despedida de um ícone.



Autor: Aquela Máquina