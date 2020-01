As reações à morte de Paulo Gonçalves: «Um dos maiores guerreiros do nosso desporto»

O mundo do desporto está de luto com a morte do piloto português Paulo Gonçalves, hoje durante uma etapa do Dakar. Nas redes sociais, Miguel Oliveira, Emanuel Silva e António Félix da Costa já prestaram a sua homenagem.





- O piloto norte-americano Ricky Brabec, vencedor da etapa de ontem, foi para já o único a abordar a morte de Paulo Gonçalves: "Há coisas mais importantes do que a primeira posição".- O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o português Jorge Viegas considera que "o motociclismo português está de luto muito carregado" na sequência da morte de Paulo Gonçalves no Rali Dakar. "Não posso estar mais triste. Era um piloto que adorava e que conhecia desde pequenino. Era um exemplo como piloto e como pessoa", disse à Lusa.- Também o Benfica já lamentou : "Era um dos mais credenciados pilotos portugueses de sempre, tendo-se sagrado campeão do mundo Rally Cross em 2015. Foi parceiro do Sport Lisboa e Benfica em vários anos e sentia grande orgulho em ostentar a águia no equipamento de motard", lê-se na nota divulgada pelo clube.































Ver esta publicação no Instagram O desporto português e mundial ficou mais pobre! RIP Paulo Gonçalves Uma publicação partilhada por Madjer (@madjer_official) a 12 de Jan, 2020 às 2:40 PST